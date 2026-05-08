Песков: Безопасность в День Победы – абсолютный приоритет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, какие приоритеты в области безопасности приняты в преддверии Дня Победы. Представитель Кремля был краток, но предельно ясен.

Ранее Life.ru писал, что меры безопасности президента России Владимира Путина усилены на фоне угроз киевского режима празднованию 9 Мая в Москве. На брифинге Песков подтвердил эту информацию, ответив «безусловно» на вопрос, будет ли усилена охрана главы государства. Пресс-секретарь также напомнил, что для безопасности Путина в целом принимаются все необходимые меры. По его словам, это нормальная мировая практика для любого главы государства.