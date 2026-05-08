День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 19:09

Путин поблагодарил Лукашенко за визит в Москву для празднования Дня Победы

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин выразил благодарность белорусскому лидеру Александру Лукашенко за визит в Москву на мероприятия, посвящённые Дню Победы. Заявление прозвучало в ходе переговоров в Кремле.

«Александр Григорьевич, спасибо, что вы здесь», — заключил он.

Путин: Президентам России и Белоруссии всегда есть о чём поговорить
Путин: Президентам России и Белоруссии всегда есть о чём поговорить

Ранее в ходе переговоров в Кремле президент России Владимир Путин сообщил о положительных тенденциях в российской экономике и пообещал подробно обсудить их с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. По словам главы государства, в экономике РФ в последнее время фиксируются позитивные изменения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Путин
  • День Победы
  • Мировая политика
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar