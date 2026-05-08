Путин поблагодарил Лукашенко за визит в Москву для празднования Дня Победы

Президент России Владимир Путин выразил благодарность белорусскому лидеру Александру Лукашенко за визит в Москву на мероприятия, посвящённые Дню Победы. Заявление прозвучало в ходе переговоров в Кремле.

«Александр Григорьевич, спасибо, что вы здесь», — заключил он.

Ранее в ходе переговоров в Кремле президент России Владимир Путин сообщил о положительных тенденциях в российской экономике и пообещал подробно обсудить их с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. По словам главы государства, в экономике РФ в последнее время фиксируются позитивные изменения.