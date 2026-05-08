Путин: Президентам России и Белоруссии всегда есть о чём поговорить
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин в Москве встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко, который прибыл для участия в торжествах в честь Дня Победы. Глава государства поприветствовал коллегу и отметил, что им всегда есть что обсудить.
«Нам всегда есть о чем поговорить и по текущим вопросам, связанным с экономикой, с вопросами социального характера», — сказал Путин.
Президент добавил, что рад видеть Лукашенко в преддверии Дня Победы. Этот праздник президент назвал главным для народов России и Белоруссии. Российский лидер напомнил: Белоруссия вышла из той войны одной из наиболее пострадавших республик Советского Союза.
«Символично, что глава государства белорусского сегодня вместе с нами здесь. И завтра вместе с нами будете на торжественных мероприятиях на Красной площади», — отметил Путин.
Президент РФ выразил убеждение, что отношения Москвы и Минска глубже, чем интеграционные процессы в рамках ЕАЭС. Путин пояснил, по ряду направлений сотрудничество с Белоруссией выходит за рамки союзных обязательств в Евразийском экономическом союзе.
