8 мая, 18:46

Путин: Президентам России и Белоруссии всегда есть о чём поговорить

Президент РФ Владимир Путин в Москве встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко, который прибыл для участия в торжествах в честь Дня Победы. Глава государства поприветствовал коллегу и отметил, что им всегда есть что обсудить.

«Нам всегда есть о чем поговорить и по текущим вопросам, связанным с экономикой, с вопросами социального характера», — сказал Путин.

Президент добавил, что рад видеть Лукашенко в преддверии Дня Победы. Этот праздник президент назвал главным для народов России и Белоруссии. Российский лидер напомнил: Белоруссия вышла из той войны одной из наиболее пострадавших республик Советского Союза.

«Символично, что глава государства белорусского сегодня вместе с нами здесь. И завтра вместе с нами будете на торжественных мероприятиях на Красной площади», — отметил Путин.

Президент РФ выразил убеждение, что отношения Москвы и Минска глубже, чем интеграционные процессы в рамках ЕАЭС. Путин пояснил, по ряду направлений сотрудничество с Белоруссией выходит за рамки союзных обязательств в Евразийском экономическом союзе.

Напомним, в Кремле начались переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры встретились накануне мероприятий, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Беседу проводят в Представительском кабинете Кремля. Главы двух государств обсуждают текущие вопросы двустороннего сотрудничества.

Лия Мурадьян
