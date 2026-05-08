8 мая, 18:29

Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле в преддверии Дня Победы

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В Кремле начались переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Встреча проходит накануне мероприятий, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Переговоры проходят в Представительском кабинете Кремля, где лидеры двух стран обсуждают текущие вопросы.

Александр Лукашенко прибыл в Москву по приглашению российского президента для участия в торжествах, приуроченных ко Дню Победы. Как ранее отмечалось, визит был согласован так, чтобы совместить праздничные мероприятия с обсуждением накопившихся вопросов двусторонней повестки.

Стороны намерены затронуть темы сотрудничества России и Белоруссии, а также обсудить международные и региональные вопросы. После официальной части встреча продолжится в формате рабочего обеда.

Путин: Лидеры дружественных стран лично прибыли в Москву на 9 Мая

Ранее Путин одобрил предложение о подписании протокола, который вносит изменения в соглашение между Россией и Белоруссией о равных правах граждан двух стран на свободу передвижения. В документе говорится о поддержке инициативы правительства России по корректировке действующего соглашения между Москвой и Минском.

Милена Скрипальщикова
