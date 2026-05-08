Путин пообещал рассказать Лукашенко о хороших тенденциях в российской экономике
Александр Лукашенко и Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин заявил о положительных тенденциях в российской экономике и пообещал подробно рассказать об этом президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Заявление прозвучало в ходе встречи лидеров России и Белоруссии в Кремле.
По словам российского лидера, в экономике РФ в последнее время фиксируются позитивные изменения. Он отметил, что такие процессы, как правило, отражаются и на странах — партнёрах по Евразийскому экономическому союзу.
«Есть хорошие тенденции. Они, как правило, отражаются и на наших партнёрах по Евразийскому союзу», — сказал глава государства.
Ранее сообщалось, что на праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, лично прибыли лидеры ряда дружественных России государств. Зарубежные лидеры примут участие в торжественных мероприятиях 9 мая.
