Ким Чен Ын поздравил Путина и братский народ РФ с годовщиной Победы

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительное послание. Глава Северной Кореи отметил, что чтит 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Текст передаёт телеграфное агентство Кореи ЦТАК.

«От имени правительства и народа Корейской Народной Демократической Республики выражаю Вам, российскому государственному руководству и всему братскому российскому народу, самые искренние поздравления по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — указал лидер КНДР.

Ким Чен Ын выразил надежду, что великая победоносная история России продолжит развиваться. Лидер КНДР отдал дань уважения ветеранам прошлого поколения. Он отметил их беспрецедентную храбрость и патриотизм. Эти люди сокрушили фашизм и защитили свободу человечества. Они обеспечили мир и безопасность во всём мире, указано в поздравлении.

Ким Чен Ын пожелал президенту России крепкого здоровья. Лидер КНДР также пожелал Путину успехов в ответственной работе по защите интересов РФ. Глава Северной Кореи заверил, что Пхеньян всегда поддерживает Россию и братский русский народ.

Ранее Ким Чен Ын высказался о солдатах, которые предпочли смерть плену под Курском. Лидер КНДР назвал героями бойцов корейской армии. Он напомнил — некоторые из них выбрали гибель, но не сдались в плен ВСУ. Эти слова прозвучали на церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции в Пхеньяне.