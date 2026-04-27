Ким Чен Ын рассказал о солдатах, которые предпочли смерть плену под Курском

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал героями бойцов корейской армии, напомнив, что некоторые из них предпочитали выбрать смерть, нежели сдаться в плен ВСУ. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Не только герои, которые, чтобы сохранить великую честь, без колебаний выбирали [этот] путь... но и те, кто падал, стремительно бросаясь в атаку на передовой... все они не могут быть названы иначе как верные воины партии, патриоты», — сказал Ким Чен Ын на церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции в Пхеньяне.

В своей речи политик особенно выделил подвиг двух солдат своей армии. Когда в окружение к ВСУ в Курской области попали 20-летний Юн Чон Хёке и 19-летний У Ви Хёке, они пожертвовали жизнью, чтобы не сдаваться в плен врагу.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын по итогам встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым заявил, что правительство республики будет полностью поддерживать политику РФ по защите государственного суверенитета, территориальной целостности и безопасности. Ким Чен Ын также выразил уверенность в победе России в «справедливой и священной борьбе». Лидер КНДР напомнил, что ровно год назад совместные усилия войск двух стран привели к разгрому вооружённых формирований ВСУ, вторгшихся в Курскую область.