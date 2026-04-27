Ким Чен Ын заявил о полной поддержке России на встрече с Белоусовым

Северокорейский лидер Ким Чен Ын по итогам встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым заявил, что правительство республики будет полностью поддерживать политику РФ по защите государственного суверенитета, территориальной целостности и безопасности. Об этом сообщает ЦТАК.

Ким Чен Ын также выразил уверенность в победе России в «справедливой и священной борьбе».

Лидер КНДР напомнил, что ровно год назад совместные усилия войск двух стран привели к разгрому вооружённых формирований ВСУ, вторгшихся в Курскую область. Ким Чен Ын назвал нынешнее взаимодействие священным делом.

Ранее сообщалось, что Белоусов прибыл в КНДР и обсудил с Ким Чен Ыном перспективы военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном на следующие пять лет. Министр обороны отметил, что отношения между странами сейчас находятся на беспрецедентно высоком уровне и продолжают развиваться.