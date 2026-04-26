«В сердце каждого россиянина»: Путин поблагодарил корейских участников битвы за Курщину

Президент России Владимир Путин выразил благодарность воинам из КНДР, которые принимали участие в боевых действиях на территории Курской области. Об этом он сказал в телеграмме по случаю открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции в Пхеньяне.

«Сердечно приветствую вас по случаю открытия в Пхеньяне Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Хотел бы выразить глубокую признательность Вам, дорогой товарищ Ким Чен Ын, а также всем, кто внёс вклад в реализацию столь масштабного проекта в кратчайшие сроки ‒ к годовщине освобождения Курской земли от захватчиков», — написал Путин.

Он напомнил о славной истории российско-корейского боевого братства, начиная с совместной борьбы против японского колониального господства в конце Второй мировой войны и заканчивая поддержкой КНДР в 1950-е годы.

В своей телеграмме Путин отметил, что, когда часть Курской области оказалась под вражеской оккупацией, Пхеньян незамедлительно откликнулся на помощь России. Сражаясь плечом к плечу с российскими братьями по оружию, корейские солдаты и офицеры проявили исключительное мужество и подлинную самоотверженность, подчеркнул российский лидер.

Мемориал, открытый в Пхеньяне, будет увековечивать память о героизме корейских военнослужащих и жертвах, понесённых во имя общей победы.

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно укреплять отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства между РФ и КНДР», — добавил Путин, заверив, что подвиги корейских солдат навсегда останутся в сердце каждого россиянина.

Он также поблагодарил корейских воинов — участников боевых действий в Курской области и воздал дань памяти павшим героям.

В апреле прошлого года Россия и КНДР официально подтвердили участие северокорейских военных в освобождении Курской области. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов тогда отметил, что воины КНДР проявили героизм и внесли значительный вклад в успех операции. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал их участие в битве за Курщину «священной миссией» и объявил о планах возвести в Пхеньяне памятник в их честь.