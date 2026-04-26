Володин встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне и передал послание от Путина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провёл в Пхеньяне встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а 26 апреля по поручению президента РФ примет участие в открытии мемориала, посвящённого корейским солдатам, освобождавшим Курскую область во время украинского вторжения.

Володин провёл в Пхеньяне встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Видео © Telegram / Вячеслав Володин

«Передал тёплые слова приветствия и наилучшие пожелания от нашего Президента Владимира Владимировича Путина, а также поблагодарил за помощь в освобождении Курской области от неонацистских захватчиков», — написал Володин в своём телеграм-канале.

Володин прибыл в Северную Корею с рабочим визитом 25 апреля. На следующий день он присоединится к торжественной церемонии открытия Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Комплекс создан в честь мужества корейских воинов, сражавшихся за освобождение Курской области.

В апреле прошлого года Россия и КНДР официально подтвердили участие северокорейских военных в освобождении Курской области. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов тогда отметил, что солдаты КНДР, действовавшие в рамках договора о стратегическом партнёрстве (июнь 2024 года), проявили героизм и внесли значительный вклад в успех операции. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал их участие «священной миссией» и объявил о планах возвести в Пхеньяне памятник в их честь.