Ким Чен Ын наблюдал за запуском пяти тактических ракет «Хвасонпхо-11ра»

Главное управление ракетостроения КНДР 19 апреля провело испытательный запуск модифицированных тактических баллистических ракет класса «земля – земля» типа «Хвасонпхо-11ра». И лично за этим наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Компанию ему составили первые замглавы ЦК партии и начальник Главного управления ракетостроения.

Как сообщает ЦТАК, цель испытаний – подтвердить характеристики и мощь кассетной и осколочно-фугасной боевых частей. Пять ракет запустили в сторону острова на дальности 136 километров. Ракеты «высокой плотностью нанесли сосредоточенный удар по площади 12,5–13 гектаров». И, судя по реакции Ким Чен Ына, цель достигнута. Лидер КНДР остался очень доволен.

«Разработка и внедрение кассетных боевых частей различного назначения позволяет эффективно удовлетворить оперативные потребности Корейской народной армии», – заявил Ким Чен Ын.

И добавил, что на практике важно повышать способность как к высокоточному удару, так и к высокоплотному удару по определённой цели. Конструкторы, по словам вождя, «не теряли время даром». Ким Чен Ын пожелал исследовательским коллективам в области оборонной науки дальнейших успехов и новых высот.

Ранее Life.ru писал, что КНДР уже запускала стратегические крылатые ракеты с эсминца. Тогда лидер страны назвал наращивание ядерных сил сдерживания «неизменной политикой» партии.