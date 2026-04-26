Белоусов и Ким Чен Ын договорились о военном сотрудничестве в 2027-2031 годах

Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил с главой КНДР Ким Чен Ыном перспективы военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном на следующие пять лет.

«Договорились с МО КНДР перевести военное сотрудничество на устойчивую долгосрочную основу. Готовы подписать в этом году план российско-корейского военного взаимодействия на период 2027-2031 годов», — сказал Белоусов.

Он отметил, что отношения между странами сейчас находятся на беспрецедентно высоком уровне и продолжают развиваться. Белоусов также назвал большой честью и привилегией участие в открытии музейно-мемориального комплекса боевых подвигов корейских военнослужащих в зарубежной военной операции. Комплекс посвящён мужеству корейских солдат, которые помогали в освобождении Курской области.

«Текущий год обещает быть не менее насыщенным в плане двусторонних контактов по целому ряду направлений», — добавил министр.

Напомним, министр обороны России Андрей Белоусов прилетел в столицу КНДР. Визит, по официальным данным, рабочий. В Пхеньяне он проведёт переговоры с руководством страны и командованием северокорейской армии. Также запланированы торжественные и памятные мероприятия. В аэропорту российского министра встречал глава военного ведомства КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.