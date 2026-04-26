Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в КНДР

Глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов прибыл в столицу КНДР. Визит, по официальным данным, носит рабочий характер. Об этом сообщают Минобороны.

В Пхеньяне министр проведёт переговоры с высшим руководством страны и командованием северокорейских Вооружённых сил. В программе также запланированы торжественные и памятные мероприятия. В аэропорту российского гостя встречал глава военного ведомства КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.

Детали предстоящих переговоров пока не раскрываются. Обычно такие визиты направлены на укрепление военно-технического сотрудничества и обмен опытом между армиями двух стран. В Пхеньяне сейчас также находится председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он провёл встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном и передал ему послание от президента России Владимира Путина.

Ранее Life.ru писал, что Колокольцев назвал военных из КНДР настоящими союзниками России. Глава ведомства подчеркнул, что корейские военные доказали на деле, что являются настоящими друзьями. Он отметил, что российские делегации убедились, как трепетно в КНДР чтят память о погибших советских воинах, захороненных на корейской земле.