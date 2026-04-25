Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 18:22

Колокольцев назвал военных из КНДР настоящими союзниками России

Обложка © Life.ru

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что военнослужащие из КНДР, помогавшие в освобождении Курской области, показали себя настоящими союзниками России. Об этом он сказал в интервью ИС «Вести».

Глава ведомства подчеркнул, что корейские военные доказали на деле, что являются настоящими друзьями. Он отметил, что российские делегации убедились, как трепетно в КНДР чтят память о погибших советских воинах, захороненных на корейской земле.

«И если взять ту же Курскую область, то военнослужащие проявили мужество и героизм при участии в СВО», — добавил Колокольцев.

В ГУР заявили, что военные КНДР быстро освоили российские дроны
Ранее Life.ru писал, что лидер КНДР Ким Чен Ын совершил инспекцию строительной площадки будущего Мемориального музея. Монумент создаётся в честь военнослужащих Корейской народной армии, которые участвовали в освобождении Курской области.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • КНДР
  • Владимир Колокольцев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar