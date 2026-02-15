В ГУР заявили, что военные КНДР быстро освоили российские дроны
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Военнослужащие КНДР, воюющие на стороне России, быстро освоили современные технологии боя. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в эфире южнокорейского телеканала MBC TV.
По его словам, северокорейские подразделения уверенно используют боевые дроны, а также средства радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Это позволяет им эффективно действовать в условиях высокотехнологичного конфликта. Черняк отметил, что реальный опыт полномасштабного беспилотного противостояния сейчас имеют лишь три армии мира — ВСУ, российские войска и Корейская народная армия КНДР.
Ранее Life.ru писал, что лидер КНДР Ким Чен Ын совершил инспекцию строительной площадки будущего Мемориального музея. Этот объект возводится в честь военнослужащих Корейской народной армии (КНА), внёсших вклад в освобождение Курской области.
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