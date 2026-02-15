В ГУР заявили, что военные КНДР быстро освоили российские дроны

По его словам, северокорейские подразделения уверенно используют боевые дроны, а также средства радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Это позволяет им эффективно действовать в условиях высокотехнологичного конфликта. Черняк отметил, что реальный опыт полномасштабного беспилотного противостояния сейчас имеют лишь три армии мира — ВСУ, российские войска и Корейская народная армия КНДР.