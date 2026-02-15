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Опубликовано 15 февраля, 10:52

В ГУР заявили, что военные КНДР быстро освоили российские дроны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Военнослужащие КНДР, воюющие на стороне России, быстро освоили современные технологии боя. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в эфире южнокорейского телеканала MBC TV.

По его словам, северокорейские подразделения уверенно используют боевые дроны, а также средства радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Это позволяет им эффективно действовать в условиях высокотехнологичного конфликта. Черняк отметил, что реальный опыт полномасштабного беспилотного противостояния сейчас имеют лишь три армии мира — ВСУ, российские войска и Корейская народная армия КНДР.

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Полина Никифорова
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