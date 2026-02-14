Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что подвиг северокорейских военнослужащих в ходе операции в Курской области «будет по праву вписан в историю». Он обратился к бойцам во время инспекции строительства Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции.

«Беспримерная доблесть и массовый героизм, проявленные нашими воинами в зарубежной военной операции, должны быть по праву вписаны в историю, как знамя победы», — сказал глава государства, которого цитирует агентство ЦТАК.

Ким Чен Ын ознакомился с ходом работ, оценил оформление барельефов и подчеркнул, что будущий музей должен стать символом уважения к павшим военнослужащим. Он также потребовал доработать проект в идейно-художественном плане и устранить выявленные недостатки.

Лидера сопровождали представители ЦК Трудовой партии Кореи, командиры подразделений и руководители проектных направлений.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о признательности Москве за поддержку со стороны Пхеньяна и подчеркнул, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между странами способствует укреплению евразийской архитектуры безопасности.