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Опубликовано 14 февраля, 06:18

Ким Чен Ын обещал вечное место в истории военным КНДР за героизм в боях с ВСУ под Курском

Ким Чен Ын. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Khitrov

Ким Чен Ын. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Khitrov

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что подвиг северокорейских военнослужащих в ходе операции в Курской области «будет по праву вписан в историю». Он обратился к бойцам во время инспекции строительства Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции.

«Беспримерная доблесть и массовый героизм, проявленные нашими воинами в зарубежной военной операции, должны быть по праву вписаны в историю, как знамя победы», — сказал глава государства, которого цитирует агентство ЦТАК.

Ким Чен Ын ознакомился с ходом работ, оценил оформление барельефов и подчеркнул, что будущий музей должен стать символом уважения к павшим военнослужащим. Он также потребовал доработать проект в идейно-художественном плане и устранить выявленные недостатки.

Лидера сопровождали представители ЦК Трудовой партии Кореи, командиры подразделений и руководители проектных направлений.

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Андрей Бражников
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