27 октября, 09:45

Лавров заявил, что россияне никогда не забудут подвиг военных КНДР в Курской области

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Российский народ навсегда сохранит в памяти героические подвиги военнослужащих Корейской народной армии, проявленные в ходе освобождения Курской области. Такое заявление сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.

«Россияне никогда не забудут те подвиги, которые были совершены солдатами и офицерами корейской народной армии в Курской области по освобождению российской земли. Подвиги эти, конечно, ещё более скрепят узы дружбы и исторической общности в нашей общей борьбе за справедливость», — сказал Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также сообщил, что 23 октября весь коллектив посольства РФ в Пхеньяне во главе с послом Александром Мацегорой по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына принял участие в торжественной церемонии начала строительства мемориального комплекса, посвящённого героям Курской освободительной операции. Лавров подчеркнул, что российские эксперты, архитекторы и скульпторы активно сотрудничают с корейскими коллегами в разработке и реализации этого масштабного проекта, выразив уверенность в соблюдении запланированных сроков его открытия в феврале 2026 года.

Ранее в Пхеньяне состоялось мероприятие «Огонь благодарных сердец», посвящённое памяти воинов Корейской народной армии, освобождавших Курскую область. Ученики школы при российском посольстве запустили в небо фонарики, которые им передали из курской школы №43 имени Георгия Жукова. Эти фонарики были доставлены первым заместителем председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Мариной Ким.

