Лавров с цветами встретил главу МИД Северной Кореи в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретил свою коллегу из КНДР Цой Цон Хи с цветами в Москве. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Лавров с цветами встретил главу МИД Северной Кореи в Москве. Видео © Telegram / Мария Захарова
«В Москве проходят переговоры глав МИД России и КНДР. Начали красиво», — подписала кадры дипломат в Telegram-анале.
На видео запечатлён момент, когда Лавров преподнёс своей северокорейской коллеге букет, составленный из красных и белых роз. В ответ на этот подарок Цой Сон Хи, находящаяся в России с 26 по 28 октября с рабочим визитом, произнесла на русском языке короткое «Спасибо».
Ранее в октябре заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отправился КНДР на празднование 80-летия Трудовой партии Кореи. Он почтил память советских солдат, возложив венок к памятнику Освобождения в Пхеньяне. Также Life.ru писал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал военную активность США и их союзников против КНДР провокационной. Он подчеркнул, что возвращение к диалогу с учётом текущих реалий региона является единственным путём для построения в Северо-Восточной Азии стабильной системы безопасности.
Обложка © Telegram / Мария Захарова