Лидер КНДР Ким Чен Ын совершил инспекцию строительной площадки будущего Мемориального музея. Этот объект возводится в честь военнослужащих Корейской народной армии (КНА), внёсших вклад в освобождение Курской области. Информацию об этом распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ходе визита глава государства выразил признательность строителям, подчеркнув их самоотверженность и стремление к достижению высочайших стандартов качества на всех этапах работ. В знак единства и памяти участники мероприятия совместно высадили дерево на территории будущего музея.

«Ким Чен Ын подчеркнул, что «благородная жертва и героические подвиги участников боев в священной войне за справедливость и достоинство создадут прочные корни и надежный фундамент, поддерживающий мощь Кореи» и пробудят патриотические чувства у всех граждан народной республики», — говорится в публикации.

Ким Чен Ын посетил стройку музея в честь участников СВО из Северной Кореи. Фото © ЦТАК

Ким Чен Ын посетил стройку музея в честь участников СВО из Северной Кореи. Фото © ЦТАК

Ким Чен Ын посетил стройку музея в честь участников СВО из Северной Кореи. Фото © ЦТАК

Также лидер КНДР дал указания по дальнейшему строительству музея, которое началось в октябре 2025 года, и сфотографировался с участниками проекта.

Напомним, что в апреле 2025 года Россия и Северная Корея заявили об участии северокорейских военных в операции по освобождению Курской области. Глава Генштаба Валерий Герасимов отметил, что солдаты КНДР, действуя в рамках Договора о стратегическом партнёрстве, заключённого в июне 2024 года, проявили героизм и сыграли важную роль в успехе операции. Ким Чен Ын назвал их участие «священной миссией» и объявил о планах по возведению памятника в Пхеньяне в их честь.