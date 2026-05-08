В КНР восхищены решением Путина довести до конца дело Сталина на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил начать реализацию проекта по строительству моста на Сахалин — это решение выходит далеко за рамки государственных масштабов и носит не просто стратегический, а эпохальный характер, пишет китайское издание Sohu. По данным аналитиков из КНР, идея соединить остров с материком возникла ещё в 1950 году по инициативе Иосифа Сталина, но после смерти вождя проект заморозили более чем на полвека.

В России этот вопрос не раз поднимался с 2007 года, но каждый раз упирался в колоссальную стоимость и долгие сроки окупаемости. Однако сегодня, на фоне ухудшения отношений с Евросоюзом и санкционного давления, ситуация кардинально изменилась. Кремль переориентировался на Дальний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион. Появление моста или тоннеля позволит включить Сахалин в единую транспортную сеть страны, нарастить эффективность вывоза нефти, газа и угля, а также укрепить логистику и промышленность субъекта.

Стоимость проекта оценивается более чем в полтриллиона рублей. С военной точки зрения строительство повысит устойчивость маршрутов, мобильность сил и надёжность снабжения дальневосточных территорий. Улучшение инфраструктуры Дальнего Востока способно изменить логистику, торговлю и весь геополитический баланс в регионе, открыв перед Китаем новые двери в сферах энергетики, транспорта и торговли, цитирует коллег РИА «ФедералПресс».

Ранее Владимир Путин в режиме видеоконференции из Ново-Огарёво дал старт работе нескольких ключевых объектов транспортной инфраструктуры страны. В частности, президент России открыл новый аэропорт на Дальнем Востоке.