Путин открыл новые транспортные объекты: от аэропорта на Дальнем Востоке до беспилотных коридоров
Глава государства Владимир Путин в режиме видеоконференции из Ново-Огарёво дал старт работе нескольких ключевых объектов транспортной инфраструктуры страны. Новые проекты охватывают авиацию, водные пути и логистические технологии, призванные повысить транспортную связанность регионов.
Международный аэропорт Благовещенск: новые возможности
Одним из знаковых событий стало открытие нового пассажирского терминала в Международном аэропорту Благовещенск (Игнатьево) имени Н.Н. Муравьева-Амурского. Аэропорт имеет стратегическое значение, так как расположен всего в 3,5 км от государственной границы с Китаем.
Старый терминал площадью 6,5 тыс. м² перестал справляться с растущим потоком пассажиров, который особенно заметен с 2022 года. В 2025 году аэропорт впервые обслужил более 1 млн человек. Новый терминал площадью свыше 26 тыс. м² существенно меняет ситуацию:
• Пропускная способность увеличена до 1 000 пассажиров в час (600 на внутренних линиях и 400 — на международных).
• Для комфорта предусмотрены 23 стойки регистрации, 3 ленты выдачи багажа и 4 телетрапа.
Багаевский гидроузел: исторический проект на Дону
В Ростовской области введен в эксплуатацию первый этап Багаевского гидроузла на реке Дон. Это масштабное сооружение, идея которого обсуждалась ещё в начале XX века (с 1912 года), наконец реализовано в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».
ФКУ «Ространсмодернизация» возвело целый комплекс инженерных сооружений: судоходный и рыбопропускной шлюзы, водосбросную плотину и здание центрального пункта управления. Для персонала построен новый жилой поселок на берегу Дона. Масштабы строительства впечатляют: объем использованного бетона сопоставим с возведением тридцати станций метро.
Беспилотные грузоперевозки на трассе М-12 «Восток»
Важным шагом в цифровизации логистики стал запуск беспилотных грузовых перевозок по трассе М-12 «Восток». Этот проект позволяет создать единый беспилотный коридор от Санкт-Петербурга до Казани в рамках транспортного маршрута «Россия».
Преимущества использования высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) очевидны:
• Повышение скорости и безопасности движения.
• Предсказуемость логистических цепочек.
• Снижение издержек и ускорение товарооборота.
Согласно прогнозам, к 2035 году ВАТС займут до 18,8% рынка грузоперевозок, что станет существенным вкладом в конкурентоспособность экономики страны и укрепление позиций России на глобальных рынках.
Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге
Отдельное внимание в повестке развития транспортного каркаса уделено Санкт-Петербургу, где реализуется один из крупнейших инфраструктурных проектов — Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД).
Магистраль, создание которой идет по поручению президента РФ, призвана соединить Западный скоростной диаметр (ЗСД) с КАД и трассами Ленинградской области. Проект имеет критическое значение для разгрузки улично-дорожной сети Петербурга, обеспечивая прямую связь восточных районов с центром, югом и севером города.
