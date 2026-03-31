Путин открыл новые транспортные объекты: от аэропорта на Дальнем Востоке до беспилотных коридоров

Глава государства Владимир Путин в режиме видеоконференции из Ново-Огарёво дал старт работе нескольких ключевых объектов транспортной инфраструктуры страны. Новые проекты охватывают авиацию, водные пути и логистические технологии, призванные повысить транспортную связанность регионов.

Одним из знаковых событий стало открытие нового пассажирского терминала в Международном аэропорту Благовещенск (Игнатьево) имени Н.Н. Муравьева-Амурского. Аэропорт имеет стратегическое значение, так как расположен всего в 3,5 км от государственной границы с Китаем.

Старый терминал площадью 6,5 тыс. м² перестал справляться с растущим потоком пассажиров, который особенно заметен с 2022 года. В 2025 году аэропорт впервые обслужил более 1 млн человек. Новый терминал площадью свыше 26 тыс. м² существенно меняет ситуацию:

• Пропускная способность увеличена до 1 000 пассажиров в час (600 на внутренних линиях и 400 — на международных).

• Для комфорта предусмотрены 23 стойки регистрации, 3 ленты выдачи багажа и 4 телетрапа.