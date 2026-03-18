Путин открыл новые социальные и инфраструктурные объекты в Крыму

Владимир Путин принял участие в торжественном открытии ряда значимых объектов на полуострове. Мероприятие приурочили к двенадцатой годовщине возвращения региона в состав России.

Решение о воссоединении территорий было принято по итогам народного голосования, состоявшегося 16 марта 2014 года. Официальное подписание договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав страны прошло 18 марта.

В Севастополе заработал современный крытый каток с искусственным льдом. Фото © Life.ru

Среди введенных в эксплуатацию зданий — Федеральный детский реабилитационный центр, построенный в Евпатории. Учреждение рассчитано на 300 мест и призвано обеспечить качественную медицинскую помощь юным пациентам.

В Севастополе заработал современный крытый каток с искусственным льдом. Этот спортивный комплекс поможет улучшить досуговую среду в городе и создать условия для тренировок молодежи.

Также завершилась масштабная реконструкция канализационных очистных сооружений в поселке Миндальное, расположенном в городском округе Судак.

Завершилась масштабная реконструкция канализационных очистных сооружений в поселке Миндальное, расположенном в городском округе Судак. Фото © Life.ru

Введённые в работу мощности позволят повысить качество жизни местных жителей и улучшить экологическую обстановку в прибрежной зоне. Дальнейшее развитие социальной и коммунальной инфраструктуры региона остаётся в числе приоритетных задач властей.

Напомним, 18 марта в России отмечается День воссоединения Крыма с РФ. 12 лет назад, 17 марта 2014 года, Верховный Совет Крыма провозгласил независимость полуострова от Украины. Уже на следующий день, по итогам референдума, жители региона подавляющим большинством голосов поддержали вхождение в состав России. Договор о принятии Республики Крым и Севастополя в Российскую Федерацию подписал президент Владимир Путин. Каждая годовщина отмечается масштабно. В этом году ожидается, что глава государства примет участие в торжественных мероприятиях и откроет на полуострове ряд новых объектов.