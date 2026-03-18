Путин выступил с заявлением в годовщину Крыма — что он сказал
Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днём воссоединения Крыма с Россией. Об этом он заявил во время совещания с членами правительства.
"Прежде всего хотел поздравить вас и всех граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией", — сказал глава государства.
Памятная дата отмечается 18 марта. Именно в этот день в 2014 году был подписан договор о принятии полуострова в состав России.
Решение о воссоединении приняли по итогам референдума, который прошёл 16 марта того же года. По его результатам большинство участников поддержали изменение статуса региона.
С тех пор прошло 12 лет. Этот день ежегодно отмечается на государственном уровне и сопровождается различными мероприятиями.
Ранее президент подчеркивал, что выбор жителей региона быть с Россией остаётся неизменным.
