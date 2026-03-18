«Сжатый кулак» Крымской весны: Как казаки защищали полуостров 12 лет назад

12 лет назад, после всеобщего референдума, Крым и Севастополь вернулись в состав России. Эти события, вошедшие в историю как Крымская весна, стали возможны благодаря единству жителей полуострова и помощи братского народа. Одними из первых на призыв о помощи откликнулись казаки — кубанские, донские, терские и представители других войск. Вспоминаем, как это было.

Почему началась Крымская весна?

Катализатором стал государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года. Захват власти националистами вызвал возмущение жителей Крыма и Севастополя, которые не захотели жить под гнетом русофобской хунты. Севастополь восстал первым, впервые в истории выбрав собственного руководителя.

Парламент Крыма оперативно сменил правительство региона и назначил референдум. Новый премьер Сергей Аксенов временно подчинил себе все силовые структуры и обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить мир и спокойствие на полуострове. В этот критический момент Крыму нужны были люди, способные защитить порядок и не допустить вторжения киевских солдат, уже сосредоточенных на границах.

Как казаки попали в Крым

На помощь правоохранителям и бойцам «Беркута» прибыли неравнодушные казаки из Кубанского, Всевеликого войска Донского, Терского и других казачьих войск. Братья не могли остаться в стороне и в считаные часы откликнулись на призыв. Однако попасть на полуостров удалось не всем: из 10 тысяч откликнувшихся только около 3 тысяч смогли пересечь границу.

Первыми отправились трое офицеров Кубанского казачьего войска, чтобы установить контакт со штабом Черноморского флота. В ночь на 27 февраля они переправились из порта Кавказ, убедив пограничников легендой. В штабе флота уже готовили планы обороны Крыма, и казаки присоединились к этой работе.

Одной из первых прибыла сборная группа казаков Всевеликого войска Донского и других войск. Основной костяк из 80 человек собрали 27 февраля в Москве. По пути к порту Кавказ к ним присоединялись добровольцы из Воронежской, Калужской, Тульской и Ростовской областей. Границу пересекали на общих основаниях, но украинские пограничники, подчинявшиеся Киеву, чинили препятствия.

Первая группа прошла относительно легко, но затем СБУ предупредила пограничников: любыми мирными средствами мешать массовому проходу казаков. Начались формальные придирки — кому-то заявляли о недостаточном количестве денег, кому-то рвали страницы в паспортах. Казак Игорь Харевич рассмешил пограничников, сбрив бороду ножом прямо на КПП, когда ему сказали, что он не похож на фото.

Казаки проявили находчивость. Юрий Емельянов, доцент Кубанского университета, прикинулся учёным, едущим на конференцию, а его спутники использовали старые студенческие билеты. Руслан Цветков с группой «дайверов» предъявил поддельные приглашения на международный слёт, распечатанные на цветном принтере.

Всего на территорию Крыма удалось попасть примерно трём тысячам казаков: примерно 1000 из Кубанского войска, не менее 300 донских и 200 терских казаков.

Сжатый кулак казачества не дал развязать бой

Когда путь в Крым закрыли, те, кто уже прибыл, столкнулись с провокациями, отсутствием жилья и оружия. Местные жители и священники помогли с ночлегом, байкеры из «Ночных Волков» — с транспортом, а штаб Черноморского флота пообещал оружие.

«Счёт действительно шёл на минуты. Когда мы приехали к посту, с другой стороны также на автобусах подъезжали наши недруги. Я думаю, что если бы мы чуть задержались, они захватили бы эти блокпосты. И неизвестно, смогли бы мы их оттуда выкурить», – рассказывал в интервью атаман Таманского отдела Кубанского казачьего войска Иван Безуглый.

Казаки ночевали в храме Андрея Первозванного, готовясь оборонять его от националистов. Провокации следовали одна за другой: ночью к школе, где отдыхали казаки, пришли молодчики с угрозами забросать здание гранатами. Подросток демонстративно пускал дым в лицо атаману, но казаки сохраняли хладнокровие.

220 казаков стояли на Турецком валу, 120 — на Чонгаре, 58 — на Перекопе, 370 — в Симферополе, 170 — в Севастополе. На Чонгаре первое время дежурили с голыми руками, но были готовы стать живой стеной. Местные жители носили им еду, лопаты, бинокли. Когда националисты увидели высадку казаков, их пыл поугас. Казаки также отразили попытку проезда «миссии ОБСЕ», под видом которой скрывались американские наёмники с оружием под плащами. На все претензии стражи отвечали: «Мы местные ополченцы, пропускать вас не приказано».

Память и подвиг

Казаки охраняли правительственные здания, аэропорт Симферополя, где заблокировали лидера Радикальной партии Олега Ляшко, а также избирательные участки в дни референдума. Донские казаки дежурили в Казачьей бухте и Инкермане, терские — на паромной переправе, у школ, электростанций и водозаборов. В Симферополе от пули украинского снайпера, спасая товарища, погиб казак из Волгограда Руслан Казаков.

Успех Крымской весны во многом обеспечило казачество, ставшее сжатым кулаком, готовым защитить полуостров. Как и тогда, сегодня казаки вновь стоят на страже интересов России.

Напомним, 18 марта в России отмечается День воссоединения Крыма с РФ. 12 лет назад, 17 марта 2014 года, Верховный совет Крыма провозгласил независимость полуострова от Украины. Уже на следующий день, по итогам референдума, жители региона подавляющим большинством голосов поддержали вхождение в состав России. Договор о принятии Республики Крым и Севастополя в Российскую Федерацию подписал президент Владимир Путин. Каждая годовщина отмечается масштабно. В этом году ожидается, что глава государства примет участие в торжественных мероприятиях и откроет на полуострове ряд новых объектов.