17 марта, 12:32

Путин откроет ряд объектов в Крыму в годовщину воссоединения с Россией

В среду, 18 марта, президент России Владимир Путин в формате видеоконференции примет участие в открытии нескольких объектов в Крыму. Кроме того, он обсудит с правительством социально-экономическое развитие региона и Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Владимирович Путин в формате видео-конференц-связи проведёт совещание с членами правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

С докладом выступит вице-премьер Марат Хуснуллин. Кроме того, будут рассмотрены другие текущие вопросы.

День воссоединения Крыма с Россией 2026: дата, история, традиции и как отмечают
Напомним, что завтра, 18 марта, в России отметят очередную годовщину возвращения Крыма. В честь праздника пройдёт просветительская акция «Россия — семья семей», направленная на популяризацию русского языка как средства общения и укрепление гражданского мира. Все желающие смогут написать диктант, состоящий из цитат Путина.

18 марта 2014 года, Крым вошёл в состав России. Это произошло после референдума в республике и Севастополе, где более 95% проголосовали за присоединение. Украина и страны Запада не признают голосование. Путин неоднократно заявлял, что вопрос принадлежности Крыма исторически решён.

Милена Скрипальщикова
