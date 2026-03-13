Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 12:06

В День воссоединения Крыма с РФ пройдёт просветительский диктант из цитат Путина

Президент Владимир Путин и представители разных народов в национальном центре «Россия». Обложка © kremlin.ru

Президент Владимир Путин и представители разных народов в национальном центре «Россия». Обложка © kremlin.ru

Уже через несколько дней наша страна отметит очередную годовщину возвращения Крыма в родную гавань. В этом году общенациональный праздник украсит просветительская акция «Россия — семья семей». Её целью является популяризация нашего языка как средства общения государствообразующего народа и межнационального общения, а также укрепления гражданского мира и согласия. Участники напишут диктант, состоящий из цитат президента Владимира Путина.

Как пишет пресс-служба «Дома народов России», акция объединит представителей власти, институтов гражданского общества, социально-ответственного бизнеса, научного и экспертного сообществ, а также детей и молодёжь нашей страны. Попробовать свои силы можно будет на любой из 4,512 тысячи площадок в 80 регионах.

«Мы гордимся этими людьми»: Песков ответил на слова Зеленского о жителях Крыма
«Мы гордимся этими людьми»: Песков ответил на слова Зеленского о жителях Крыма

Ранее появилась расширенная деловая программа форума «Здоровое общество». С 16 по 17 марта специалисты, представители власти и научного сообщества будут обсуждать ключевые задачи, поставленные перед отечественным здравоохранением. Ожидается участие многих федеральных чиновников, в том числе главы Минздрава Михаила Мурашко и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • День воссоединения Крыма с Россией
  • Другие новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar