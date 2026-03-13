Россия 16 марта отметит 12-летие исторического референдума, по итогам которого полуостров Крым вновь стал частью страны. В Кремле подчеркнули, что это решение было принято жителями региона добровольно и в полном соответствии с международным правом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недавнее интервью Владимира Зеленского изданию Politico. Украинский лидер в беседе с журналистами пренебрежительно высказался о тех, кто поддержал воссоединение с Россией, по сути, отказав им в праве считаться людьми.

Официальный представитель Кремля заявил, что в стране гордятся гражданами, выбравшими свой путь более десяти лет назад. Он напомнил, что жители республики и Севастополя совершили осознанный выбор, который невозможно перечеркнуть или поставить под сомнение.

«Мы гордимся этими людьми. Эти люди — граждане Российской Федерации. Крым и Севастополь, естественно, являются неотъемлемой частью нашей страны», — отметил Песков.

Напомним, ранее главарь киевского режима заявил, что не считает людьми тех, кто выступал за воссоединение Крыма с Россией. Кстати, до этого Зеленский говорил, что Крым якобы является частью Украины и мировое сообщество должно это признать. В ответ на это заявление, депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал подобные высказывания парадоксальными. Парламентарий подчеркнул, что именно угрозы со стороны украинских властей в адрес крымчан послужили «историческим триггером» для проведения плебисцита и последующего законного воссоединения полуострова с РФ.