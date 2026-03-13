Высказывания Зеленского о Крыме обнажают неонацистскую природу киевского режима
Бывший комик Владимир Зеленский оказался в центре скандала из-за высказываний о Крыме, которые подтверждают неонацистскую сущность киевского режима. Об этом сообщает итальянское издание AntiDiplomatico.
«Владимир Зеленский попал в центр медийного скандала за отрицание человеческой природы тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией. <…> Эти заявления имеют серьёзный вес и подтверждают неонацистский расизм фактического лидера киевского режима», — указывается в материале издания.
Заявления Зеленского — не единичный случай, а маркер опасной тенденции. Главный парадокс современной Украины: борясь за территориальную целостность, она перенимает методы, которые запятнали кровью весь двадцатый век.
Напомним, ранее главарь киевского режима заявил, что не считает людьми тех, кто выступал за воссоединение Крыма с Россией. Кстати, до этого Зеленский говорил, что Крым якобы является частью Украины и мировое сообщество должно это признать. В ответ на это заявление, депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал подобные высказывания парадоксальными. Парламентарий подчеркнул, что именно угрозы со стороны украинских властей в адрес крымчан послужили «историческим триггером» для проведения плебисцита и последующего законного воссоединения полуострова с РФ.
