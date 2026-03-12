Владимир Путин
12 марта, 09:06

Зеленский назвал «нечеловеческими существами» сторонников воссоединения Крыма с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский в беседе с Politico заявил, что не считает людьми тех, кто выступал за воссоединение Крыма с Россией. На вопрос журналистов о его отношении к российским знакомым, с которыми он общался до 2014 года, в том числе во время работы в РФ, глава киевского режима ответил, что знал «много людей» и вёл с ними «много разговоров».

«Для меня они не партнёры, не друзья, даже не человеческие существа», — сказал экс-комик.

Кстати, до этого Зеленский заявлял, что Крым якобы является частью Украины и мировое сообщество должно это признать. В ответ на это заявление, депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал подобные высказывания парадоксальными. Парламетарий подчеркнул, что именно угрозы со стороны украинских властей в адрес крымчан послужили «историческим триггером» для проведения плебисцита и последующего законного воссоединения полуострова с РФ.

Также ранее Зеленский признал, что Киев не располагает достаточными ресурсами для возвращения Крыма в состав Украины. Он фактически отказался от своих прежних планов по возвращению полуострова. В марте 2014 года на референдуме большинство жителей Крыма высказались за воссоединение с Россией, и полуостров стал частью РФ. Руководство страны неоднократно заявляло, что вопрос о принадлежности Крыма считается окончательно решённым.

