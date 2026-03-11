Обнародована расширенная деловая программа форума «Здоровое общество»

Представлена расширенная деловая программа форума «Здоровое общество», который пройдёт 16–17 марта 2026 года в Москве. Площадкой станет кластер «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьёвы горы».

Организатором выступает экосистема Фонда Росконгресс «Здоровое общество» при поддержке Минздрава России. Мероприятие объединит специалистов отрасли, представителей власти и научного сообщества. Форум станет площадкой для обсуждения ключевых задач системы здравоохранения.

По словам советника президента России Антона Кобякова, тематика форума полностью соотносится со стратегическими приоритетами властей страны в сфере здравоохранения. Участники обсудят вопросы профилактики, доступности медицинской помощи и формирования культуры здорового образа жизни.

«[Это] имеет прямое значение для достижения национальной цели по увеличению ожидаемой продолжительности жизни. Практический характер Форума позволяет объединить экспертный потенциал отрасли и сформировать решения, направленные на устойчивое развитие системы здравоохранения», — добавил он.

Ожидается участие многих федеральных чиновников, представителей научного сообщества и врачей. Например, на мероприятии выступят министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Росздравнадзора Алла Самойлова, замминистра обороны Анна Цивилёва и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн.

