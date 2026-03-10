Опубликована программа форума «АмурЭкспо-2026» в Благовещенске и Хэйхэ

Стала известна архитектура деловой программы Российско-китайского экономического форума «АмурЭкспо» 2026 года. Мероприятие пройдёт 22–24 мая на двух берегах Амура — в Благовещенске и китайском Хэйхэ. Вице-премьер Юрий Трутнев подчеркнул, что Китай остаётся стратегическим партнёром России на Дальнем Востоке, и форум станет площадкой для укрепления экономических, гуманитарных и социальных связей.

«На этой дружбе держится стабильность всего мира», — заявил он.

Советник президента Антон Кобяков отметил, что «АмурЭкспо» продолжает работу по поручению лидера РФ Владимира Путина о создании в Благовещенске Центра российско-китайского делового сотрудничества. Повестка форума созвучна совместному заявлению двух стран об углублении стратегического партнёрства.

В программе заявлены пять уровней: международный, федеральный, окружной, отраслевой, региональный и социальный. Впервые обсудят развитие цифровой и электронной торговли между Россией и странами Азии. Также запланированы сессии по международной логистике, туризму, креативным индустриям и территориям опережающего развития.

Министр туризма Амурской области Екатерина Киреева уточнила, что повестку формировали с учётом запросов бизнеса и китайских партнёров.

Ключевым событием станет пленарное заседание «Амурский коридор в будущее: Россия и Китай – от добрососедства к совместному росту». Площадки форума развернутся в Общественно-культурном центре Благовещенска. Гостей ждут выставка товаров амурских производителей, лекции и мастер-классы.

За несколько дней до форума, 17 мая, в Хэйхэ стартуют X Российско-китайское Экспо и Харбинская ярмарка. Организаторы «АмурЭкспо» — правительство Амурской области, Агентство по привлечению инвестиций и Фонд Росконгресс.

