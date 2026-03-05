Стала известна деловая программа форума «Здоровое общество», который пройдёт в Москве

На официальном сайте форума «Здоровое общество» опубликована деловая программа мероприятия, которое пройдёт 16–17 марта 2026 года в Москве. Площадкой форума станет кластер «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьёвы горы», где состоится более 20 деловых сессий.

«Здоровое общество и долголетие граждан является фундаментом для будущего нашей страны. Наша общая задача сделать так, чтобы современные медицинские достижения и высокие стандарты качества жизни были доступны каждому человеку, вне зависимости от региона проживания. Мы строим систему, где преумножение народа страны и народосбережение – главный приоритет государства, поэтому Форум «Здоровое общество» является сегодня как никогда актуальным», – отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

В свою очередь министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что сегодня система здравоохранения всё больше ориентируется не только на лечение заболеваний, но и на предупреждение рисков, раннюю диагностику и продление активной жизни человека. По его словам, междисциплинарный диалог способствует развитию профилактической медицины и внедренюю новых технологий.

Форум традиционно выступает платформой для диалога между представителями профессионального сообщества России и зарубежных стран, включая государства СНГ, БРИКС и ШОС. Отмечается, что программа мероприятия разделена на несколько треков. Первый называется «Человек и среда». Участники 8 экспертных дискуссий обсудят вопросы сохранения здоровья, включая роль здорового рациона и развитие концепции здоровой среды. Отдельная сессия будет посвящена формированию здорового контента в медиа и созданию достоверной, безопасной и мотивирующей информационной среды.

В рамках трека «Инновации и технологии здоровье сбережения» эксперты рассмотрят стратегии долголетия, где ключевой задачей становится не просто продление жизни, а сохранение функциональных резервов организма и когнитивных способностей. Трек «Медицина ранних рисков и реабилитация» затронет вопросы контроля сахарного диабета, внедрения персонализированной медицины, развития реабилитационных технологий и инноваций в фармакологии.

