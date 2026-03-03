Ассоциация менеджеров открыла приём заявок на 19-й конкурс «Дело в людях»

Ассоциация менеджеров объявила о начале приёма заявок на ежегодный конкурс «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее». В этом году он проводится в 19-й раз и направлен на поощрение компаний, реализующих проекты в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Жюри рассмотрит проекты в девяти основных номинациях, включая управление человеческими ресурсами, создание равных возможностей, экологическую эффективность, устойчивый туризм и другие. Также предусмотрены две специальные номинации: «Старт в устойчивом развитии» (для компаний с опытом менее трёх лет) и «Лидер трансформации» (за глубинные изменения бизнес-процессов). Обладатель Гран-при будет определён отдельно.

Заявки принимаются до 22 мая на официальном сайте конкурса. Торжественное награждение победителей состоится осенью 2026 года в рамках форума «Дело в людях: пространство устойчивых решений».

«Конкурс продолжает доказывать свою значимость как платформы для выявления и поддержки лучших практик в области устойчивого развития. За годы проведения он стал отражением инновационных решений, системных подходов и социально ответственных инициатив компаний, ориентированных на создание долгосрочной ценности для общества и экономики», — отметил исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.

