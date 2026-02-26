Трое педагогов-ветеранов СВО стали лауреатами премии «Признание»

В Москве в рамках V Всероссийского педагогического образовательного форума «Учитель — будущее России» состоялась церемония награждения национальной общественно-профессиональной премией за вклад учителя в развитие отечественного образования «Признание-2025».

В шести номинациях премию получили 20 педагогов из разных регионов страны. В номинации «Учитель — защитник Родины» награды вручал полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игоре Щёголев.

«Это профессиональная награда — высокая оценка вашего труда. Очень важно, что среди вас есть те, кто воспитывает сегодняшних героев и те, кто показывает пример своим ученикам на фронте», — сказал он, обращаясь к собравшимся.

Премии удостоены трое участников Ассоциации ветеранов СВО. Это педагог-организатор Челябинского Дворца пионеров и школьников Сергей Бормотов, учитель географии и руководитель школьного музея Кременской средней общеобразовательной школы Калужской области Эдуард Краснов и учитель истории Кондровской СОШ №1 Калужской области Павел Переборщиков.

«На СВО достойно проявили и проявляют себя на поле боя представители многих профессий. Учителя не стали исключением. Многие ушли на фронт добровольцами. Практически все, кто уже вернулись в школы, стали безусловными авторитетами для детей и молодежи», — отметил исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев.

Один из лауреатов премии Сергей Бормотов в ответном слове отметил, что педагоги-фронтовики приложат максимальные усилия, чтобы привить подрастающему поколению традиционные ценности страны.

«Нацизм — это болезнь, и наши ребята её сейчас лечат», — подчеркнул Бормотов.

Ранее Life.ru писал, что 26 февраля в российский прокат вышла военная лента Андрея Симонова «Малыш». Картина основана на биографии жителя Донецка, который добровольно отправился на фронт, оставив мечты о карьере музыканта. Главного героя сыграл Глеб Калюжный. Прототипом «Малыша» стал Павел Черток: свой позывной он получил из-за совсем юного возраста. Боевой опыт Павла лёг в основу сценария, а сам он появился в эпизоде фильма. Калюжный отметил, что работа над проектом изменила его взгляд на жизнь и подготовила морально к службе в армии, куда он отправился сразу после съёмок.