В России предложили учредить знак «Мать героя» для матерей погибших бойцов СВО

Пока вся страна говорит о подвигах военнослужащих на передовой, всё чаще звучит вопрос: как государство должно благодарить тех, кто ждал, молился и так и не дождался? Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов рассказал Life.ru, что предложил учредить федеральную награду для матерей погибших участников спецоперации — знак «Мать героя».

По его мнению, сегодня, когда тысячи сыновей России отдали жизни за Родину, государство обязано найти особые слова благодарности для их матерей. Он напомнил, что 23 февраля на встрече с вдовами погибших спецназовцев президент Владимир Путин подчеркнул: Родина всегда будет рядом с семьями павших воинов. Иванов считает, что учреждение специального знака стало бы подтверждением этих слов.

Учреждение знака «Мать героя» для всех матерей погибших участников СВО стало бы зримым и понятным свидетельством того, что государство помнит, ценит и разделяет боль каждой семьи. Михаил Иванов Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Он также обратил внимание на духовную сторону вопроса. По словам общественного деятеля, в православной традиции материнская молитва имеет особое значение, и многие матери ежедневно молились за своих сыновей с момента их отправки на службу. Даже после гибели бойцов, отметил он, эта молитва не прекращается.

«Хотелось бы, чтобы награда была проникнута православной символикой. Знак «Мать героя» мог бы быть выполнен в виде креста или медальона с образом Покрова Пресвятой Богородицы. Пусть эта награда станет для каждой матери не просто знаком отличия, а напоминанием о том, что её сын жив в памяти народной. Подвиг матери, отдавшей сына Отечеству, не измеряется никакими льготами. Но благодарность должна быть выражена не только словами, но и делами. Я призываю депутатов Государственной думы, Министерство труда и социальной защиты, Администрацию Президента рассмотреть возможность учреждения такой награды», — подчеркнул Иванов.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин, вручая государственные награды в День защитника Отечества, обратился к бойцам СВО с просьбой передать родным и близким слова поддержки и благодарности за их ожидание и веру. Президент также пожелал военнослужащим удачи при выполнении задач и крепкого здоровья.