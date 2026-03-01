Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

1 марта, 14:19

Партия «Новые люди» объявила о создании молодёжного движения «Новые» в день своего шестилетия

Обложка © VK / Партия «Новые люди»

1 марта, в день своего рождения, партия «Новые люди» дала старт работе всероссийского молодёжного движения «Новые». Об этом заявил лидер партии Алексей Нечаев на молодёжном форуме, собравшем школьников, студентов колледжей и вузов из разных регионов страны.

«Знаете, интересная мысль сегодня прозвучала на нашем форуме — обычно в свой день рождения становятся старше, а мы — стали моложе, создавая сегодня молодёжное движение «Новые». Именно молодёжь задаёт темп изменений — в политике, общественной жизни, медиа, спорте и бизнесе. Мы делаем ставку на развитие школьников и студентов, создаём для них социальные лифты и понятные траектории роста», — сказал Алексей Нечаев.

В партии подчеркнули, что движение «Новые» станет постоянной экосистемой возможностей — от обучения и наставничества до реального участия в проектах по всей стране. За шесть лет в проектах партии приняли участие более 500 тысяч молодых людей.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин поддержал идею формирования новой модели высшего образования в стране. По его словам, пора покончить с «недоинженерами», которые учатся всего четыре года в рамках всё того же бакалавриата.

BannerImage
Дарья Денисова
