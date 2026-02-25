Мишустин призвал перестать выпускать четырёхлетних «недоинженеров»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею формирования новой модели высшего образования в стране. По его словам, пора покончить с «недоинженерами», которые учатся всего четыре года в рамках всё того же бакалавриата. Об этом политик сказал в ходе доклада перед депутатами ГД РФ об итогах работы кабмина.