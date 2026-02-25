Мишустин призвал перестать выпускать четырёхлетних «недоинженеров»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею формирования новой модели высшего образования в стране. По его словам, пора покончить с «недоинженерами», которые учатся всего четыре года в рамках всё того же бакалавриата. Об этом политик сказал в ходе доклада перед депутатами ГД РФ об итогах работы кабмина.
«Я поддерживаю абсолютно это направление (переход на новую модель высшего образования. — Прим. Life.ru). Надо уже заканчивать с четырёхлетними недоинженерами, недоматематиками. Это абсолютно так», — подчеркнул Мишустин.
Также Мишустин заявил о продолжении «донастройки» системы среднего профессионального образования. По его словам, она будет переименована в специальное профессиональное образование.
