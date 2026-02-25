Мишустин объявил новое название среднего профобразования в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о продолжении «донастройки» системы среднего профессионального образования. По его словам, она будет переименована в специальное профессиональное образование.

«Продолжаем донастраивать систему среднего профессионального образования. По поручению главы государства прорабатываем этот вопрос. Оно будет называться специальным профессиональным», — объявил Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о результатах деятельности кабмина за 2025 год.

Ранее глава государства поставил вопрос о пересмотре термина, которым сегодня обозначают обучение в колледжах и техникумах. Новое название призвано подчеркнуть значимость и статус рабочих профессий. Доклад по этому вопросу необходимо представить президенту до 1 июля.