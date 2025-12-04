ГД приняла закон о бесплатном среднем профессиональном образовании для бойцов СВО

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предоставляющий участникам специальной военной операции право на получение второго бесплатного среднего профессионального образования. Инициативу разработала группой депутатов и сенаторов, включая представителей руководства Совета Федерации и Государственной Думы, а также лидеров фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду».

Согласно закону, право на повторное бесплатное СПО предоставляется военнослужащим, мобилизованным, бойцам Росгвардии, добровольцам, а также сотрудникам правоохранительных органов, участвовавшим в СВО или выполнявшим задачи на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и в приграничных регионах России. Это право распространяется и на лиц, участвовавших в боевых действиях в составе подразделений ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года.

Ранее Минобрнауки объявило о смене правил приёма в российские вузы с 2026 года. В ведомстве отметили, что абитуриенты лишатся возможности направлять документы в университеты через их официальные сайты. Подача заявлений будет осуществляться исключительно при личном визите в приёмную комиссию или через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги».