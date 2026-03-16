День воссоединения Крыма с Россией 2026: дата, история, традиции и как отмечают Оглавление Когда отмечается День воссоединения Крыма в 2026 году История праздника: от референдума до подписания договора Что произошло 18 марта 2014 года: ключевые события Как Крым входил и выходил из состава России Традиции празднования в Крыму Как отмечают День воссоединения Крыма в других регионах России Правовой статус праздника: выходной или нет? Часто задаваемые вопросы Почему именно 18 марта? Что означает «Крымская весна»? Когда отмечают День воссоединения Крыма с Россией в 2026 году? История, традиции празднования и как проходил референдум — в материале Life.ru.

День воссоединения Крыма с Россией отмечается уже 12-й год подряд. Момент возвращения полуострова стал не просто датой, а важной вехой в истории нашей страны. В сегодняшнем материале расскажем, что привело к возвращению Крыма в Россию, и поговорим о том, какие существуют традиции празднования этого дня в Крыму.

Когда отмечается День воссоединения Крыма в 2026 году

В 2026 году, как и предыдущие 11 лет, День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта, ведь именно в этот день полуостров официально стал снова российским. А как это произошло и что этому поспособствовало — расскажем далее.

История праздника: от референдума до подписания договора

Как отмечается день воссоединения Крыма с Россией. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

В ноябре 2013 года из-за отказа президента Украины Виктора Януковича подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался кризис власти на Украине. В Киеве и других городах начались беспорядки. Однако население Крыма, большинство которого составляли русские, это не поддержало. 4 февраля 2014 года Президиум Верховного совета Крыма принял постановление о проведении опроса о статусе полуострова «в условиях политического кризиса» и попыток прорваться к власти «групп национал-фашистского толка».

22 февраля 2014 года в результате госпереворота в Киеве к власти на Украине пришли националистические силы, занимающие откровенно антирусские и антироссийские позиции. Президент Виктор Янукович был вынужден бежать из страны. А уже 23 февраля на Украине был принят закон, запрещающий использование русского языка даже как регионального.

Крымчане не захотели отказываться от русского языка и признавать новое украинское правительство и в тот же день устроили акцию протеста у Верховного совета республики с требованием отделения Крыма от Украины. Аналогичная акция была организована в Севастополе. Прозвучали призывы о воссоединении Крыма с Россией. Подобные выступления прошли и в других населённых пунктах полуострова, а население начало формировать отряды самообороны.

26 февраля у Верховного совета полуострова состоялись сразу два митинга — сторонников интеграции с Россией и тех, кто поддерживал новую власть на Украине. Между участниками акций произошло столкновение, в результате которого 30 человек было ранено и двое погибло. Заседание Верховного совета было сорвано. На следующий день, 27 февраля, Верховный совет возобновил работу. Было отправлено в отставку правительство республики, поддержавшее новый киевский режим, и назначен новый глава правительства — возглавлявший на тот момент движение «Русское единство» Сергей Аксёнов. Также была назначена дата проведения референдума о статусе Крыма — 25 мая 2014 года.

1 марта Сергей Аксёнов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить мир и спокойствие на полуострове в период подготовки и проведения референдума о статусе Крыма. В связи с обострением обстановки референдум было решено перенести с 25 мая на 30 марта.

В тот же день решение крымского парламента о референдуме поддержал городской совет Севастополя. А в Симферополе, Севастополе и других населённых пунктах полуострова появились так называемые вежливые люди — вооружённые люди в камуфляже, следившие за соблюдением порядка. Как пояснял позже президент РФ Владимир Путин, это были бойцы морской пехоты, десантных войск, а также спецподразделения ГРУ России, которые обеспечили охрану Верховного совета Крыма, а также блокировали украинские воинские части и ряд правительственных зданий.

6 марта 2014 года Верховный совет Крыма обратился к президенту России с просьбой о включении Крыма в состав РФ на правах субъекта Федерации. В тот же день было принято решение о переносе даты проведения референдума с 30-го на 16 марта.

16 марта в Крыму и Севастополе состоялся общенародный референдум, на котором подавляющее большинство жителей проголосовало за воссоединение с Россией. 96,7% крымчан и 95,6% севастопольцев высказались за воссоединение с Россией. Тогда, 17 марта, Верховный совет Крыма объявил Республику Крым суверенным государством. И уже 18 марта в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца в Москве был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав России.

Что произошло 18 марта 2014 года: ключевые события

Центральное событие 18 марта 2014 года — это присоединение Республики Крым и города Севастополя к Российской Федерации. Так, в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца президент РФ Владимир Путин, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, премьер-министр республики Сергей Аксёнов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали договор о принятии этих субъектов в состав России.

Ещё одним важным моментом стало признание жителей Крыма гражданами России. Таковыми они становились в автоматическом порядке, если не просили в заявлении об обратном (оставить гражданство Украины).

Как Крым входил и выходил из состава России

К слову, у Крыма очень длинная история, как он входил и выходил из состава России.

Началось всё ещё в XVIII веке, в ходе Русско-турецкой войны 1768–1774 годов. Тогда по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 года Османская империя отказалась от претензий на Крым, а Керчь и крепость Еникале отошли к России. Но Крымское ханство формально оставалось независимым до тех пор, пока уже в 1783 году императрица Екатерина II своим манифестом не присоединила Крым, Тамань и правобережье Кубани к Российской империи. В результате этого Крымское ханство исчезло, а последний хан Шахин-Гирей отрёкся от престола.

Почти два века Крым оставался в составе сначала Российской империи, а потом и РСФСР, пока в 1954 году по указу первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Крымская область не была передана Украинской ССР. Но после развала Советского Союза Крымский полуостров остался в составе теперь уже суверенной Украины и, казалось, навсегда покинул Россию.

Однако уже в 2014 году, как мы знаем, Крым снова стал частью Российской Федерации.

Традиции празднования в Крыму

И хотя праздник довольно молодой, за 12 лет успели появиться свои традиции его празднования.

Так, в этот день в Крыму, в частности в Симферополе и Севастополе, проходят самые крупные мероприятия, улицы принято украшать праздничной символикой, триколорами, устанавливать сцены для концертов, проводить митинги.

В Керчи на набережной запускают фейерверки. В Симферополе возлагают цветы к памятнику Народному ополчению всех времён, а после проводят автопробег от этого места до Севастополя.

Как отмечают День воссоединения Крыма в других регионах России

По всей стране 18 марта проходят патриотические флешмобы, массовые гулянья и другие мероприятия. В Москве и других городах могут организовываться тематические выставки, лекции, кинопоказы, связанные с историей Крыма. В школах ученикам рассказывают, как полуостров вернулся в Россию и что это значило для всех его жителей.

Правовой статус праздника: выходной или нет?

18 марта в Крыму и в России — выходной или нет. Фото © Shutterstock / FOTODOM

18 марта является нерабочим праздничным днём, но только в Республике Крым и Севастополе. Так решили ещё 12 лет назад сначала на основании закона от 29 декабря 2014 года № 55-ЗРК/2014 «О праздниках и памятных датах в Республике Крым», который установил День воссоединения Крыма с Россией официальным праздником, а после — приняв закон Республики Крым от 3 марта 2015 года №80-ЗРК/2015 «О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым», который объявил этот день нерабочим. В других же регионах России это обычный рабочий день.

Ну и если 18 марта выпадает на субботу или воскресенье, то в Крыму и Севастополе выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день.

Часто задаваемые вопросы

Почему именно 18 марта?

Всё очень просто. День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта потому, что именно в этот день в 2014 году был подписан договор о вхождении полуострова в состав Российской Федерации.

Что означает «Крымская весна»?

«Крымская весна» — это неофициальное название всех событий, связанных с возвращением полуострова в состав России. Назвали их так потому, что основные процессы происходили именно весной 2014 года.

Авторы Андрей Ананьев