18 марта, 06:26

Шеремет рассказал, как ополченцы помешали Киеву отравить крымчан чумой за референдум

Сбор народного ополчения в Симферополе, февраль 2014 года. Обложка © ITAR-TASS / Павлишак Алексей

В 2014 году группа украинских диверсантов намеревалась взорвать биостанцию в Симферополе, а местные водоёмы — отравить украденными образцами сибирской язвы и чумы. Об этом рассказал депутат Госдумы Михаил Шеремет, возглавлявший народное ополчение Крыма.

«Я помню, одна из группировок, которую мы задержали... Все приказы отдавались им спецслужбами и Министерством обороны Украины», — сказал он.

А в день референдума по вопросу воссоединения с Россией украинские офицеры ходили по домам, требовали паспорта и разрывали их. Так крымчанам пытались помешать принять участие в голосовании.

По словам Шеремета, ополчение охраняло правопорядок и сыграло ключевую роль в защите полуострова. У его членов со временем даже появилось оружие, причём выдавалось оно не так, как в охваченном бунтом Киеве.

«Был строгий отбор с обязательным условием последующего возврата оружия, поэтому всё, до последней единицы, было возвращено на склады», — добавил собеседник ТАСС.

Напомним, 18 марта празднуется День воссоединения Крыма с Россией. 17 марта 2014 года Верховный совет Крыма провозгласил о независимости полуострова от Украины. Жители полуострова в ходе референдума проголосовали за воссоединение с Россией, договор от вхождении республики в состав подписал президент Владимир Путин. Каждая годовщина празднуется с размахом, и в этот раз, как ожидается, глава государства откроет на полуострове ряд объектов.

Матвей Константинов
