Крымские чебуреки и ещё 6 блюд, ради которых стоит хоть раз в жизни приехать на полуостров

Двенадцать лет назад Крым вернулся в Россию. Полуостров — это настоящий перекрёсток вкусов, где встречаются татарская, греческая, русская и армянская кухни. Мы собрали семь блюд, которые невозможно попробовать нигде, кроме Крыма. Причём не в ресторанах для туристов, а в тех самых местах, где готовят по рецептам прабабушек.

Янтык: диетический брат чебурека

Кулинарные традиции Крыма: главные блюда татарской и греческой кухни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / shamiltural7

Янтык — это татарская версия чебурека для тех, кто боится фритюра. Те же тонкие лепёшки с начинкой, но жарят их на сухой сковороде без капли масла. Начинка может быть любой: мясо, картофель, творог, зелень. Тесто получается мягким, с лёгкими подпалинами. Янтыки продают на рынках прямо с пылу с жару, заворачивая в бумагу.

Плов по-крымски: не просто рис с мясом

Блюда Крыма, которые невозможно попробовать больше нигде. Фото © Shutterstock / FOTODOM /Pixel-Shot

Крымский плов готовят в огромных казанах с бараниной или курицей, крупной морковью, барбарисом, изюмом и курагой. Специи — зира, куркума, барбарис — превращают обычный рис в ароматное облако. Плов раскладывают на огромное блюдо и ставят в центр стола, чтобы все брали руками или ложками. Это не просто еда — это ритуал единения.

Долма: виноградные листья с историей

Крымский плов, долма и чебуреки: история и рецепты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fuchsia Panda Studio

Долму в Крыму готовят армяне и греки. Молодые виноградные листья собирают весной, фаршируют смесью баранины с рисом, мятой, укропом и кинзой. Каждый листик заворачивают конвертиком и томят под гнётом. Долму едят со сметаной или мацони с чесноком. На сто штук уходит несколько часов, но результат стоит каждой минуты.

Лагман: густой суп из Средней Азии

Крымская кухня: от чебуреков до долмы и лагмана. Фото © Shutterstock / FOTODOM / niindo

Лагман — это что-то среднее между супом и вторым блюдом. Толстую лапшу варят отдельно, а в казане готовят густую подливу из мяса, перца, помидоров, баклажанов и редьки. Кориандр, красный перец и чеснок придают характерный острый вкус. Лапшу заливают подливой, посыпают кинзой. Одна порция заменяет полноценный обед.

Рыба на мангале: дары Чёрного моря

Что поесть в Крыму: 7 блюд, ради которых стоит приехать на полуостров. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Raytan

Ставриду, скумбрию, барабульку жарят на мангале прямо на набережной. Рыбу чистят, солят, перчат, добавляют лимон и пряные травы, кладут на решётку над углями. Готовая рыба получается с хрустящей корочкой снаружи и нежнейшим мясом внутри. Аромат жареной рыбы, смешанный с запахом моря и сосен, — это настоящий Крым.

Крымский чай с вареньем: сладкое послесловие

Что попробовать в Крыму: главные блюда полуострова. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mosiahina Yulia

Крымский чай выращивают в предгорьях, собирают вручную и сушат по старинным технологиям. Чай получается ароматным, с цветочными нотами. Пьют его всегда с вареньем из инжира, или кизила, или грецких орехов, или даже лепестков роз. Варенье едят вприкуску, запивая горячим напитком. Чаепитие в Крыму — неспешный ритуал для всей семьи.

Рецепт настоящих крымских чебуреков

Крымские чебуреки: рецепт настоящего блюда с хрустящим тестом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tserliukevich Sviatlana

Забудьте про чебуреки из привокзальных ларьков и сетевых столовых! Настоящий крымский чебурек совершенно другой. Хрустящее пузырчатое тесто, которое взрывается при первом укусе, и сочнейшая мясная начинка, от которой сок течёт по пальцам. В Крыму говорят: если после чебурека рубашка осталась чистой, значит, тебя обманули. Мы не могли оставить вас без рецепта этого легендарного блюда — готовьте и удивляйте домашних! Начнём со списка ингредиентов.

Для теста: Мука — около 3 стаканов.

Вода или минералка — 1 стакан.

Растительное масло — 3 ст. л.

Соль — 0,5 ч. ложки. Начинка: Мясо — около 0,5 кг.

Лук — 2 головки.

Чеснок — 2 зубчика.

Перцы молотые — по вкусу.

Бульон или вода — 50 мл.

Соль — по вкусу. Для жарки: Растительное масло — до 1 л.

Приготовление начинки

Рецепт крымских чебуреков с пузырчатым тестом и сочной начинкой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mironov Vladimir

Мясо, лук и чеснок нарежьте кусочками и пропустите через мясорубку. Добавьте в фарш свежемолотые острые и душистые перцы, бульон или воду и соль. Тщательно вымесите. Фарш должен получиться сочным и ароматным.

Замес теста

Соедините воду или минералку с растительным маслом, добавьте муку с солью. Замесите тесто вручную или при помощи бытовой техники до гладкости. Очень желательно дать тесту вылежаться не менее получаса под полотенцем.

Формовка заготовок

Традиционные крымские чебуреки: секреты приготовления теста. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Тесто разделите на кусочки по 40–50 граммов, скатайте из них шарики, укройте от высыхания и оставьте на полчаса. Затем каждый шарик раскатайте руками в тонкий длинный жгутик и скрутите его плотной спиралькой. Это придаст тесту особую слоистость.

Раскатка и наполнение

Получившиеся спиральки раскатайте в круглые тонкие лепёшки. На половину каждой лепёшки равномерно уложите порцию мясной начинки — примерно 1–1,5 столовые ложки. Защипайте края, формируя традиционный полумесяц.

Жарка чебуреков

Раскалите растительное масло в глубокой сковороде. Погружайте в кипящее масло по 2–3 чебурека в один слой и жарьте до готовности, по 2–3 минуты с каждой стороны. Готовые румяные чебуреки выкладывайте на бумажные полотенца для удаления лишнего масла. Подавайте горячими!