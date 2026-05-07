Путин похвалил Ростех за рост выпуска гражданской продукции в условиях СВО

Президент России Владимир Путин положительно оценил рост объёма производства гражданской продукции «Ростехом» в условиях проведения специальной военной операции. Об этом глава государства заявил на встрече с руководителем госкорпорации Сергеем Чемезовым.

«Это очень хорошо. В условиях проведения СВО рост объёма производства гражданской продукции — это очень хорошо», — похвалил российский лидер, услышав, что выручка по гражданскому направлению на данный момент составляет 1,12 триллиона рублей.