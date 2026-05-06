Даже самые надёжные вражеские фортификационные сооружения рискуют стать смертельной мышеловкой для украинских военных после попадания из тяжёлых огнемётных систем «Солнцепек». Такой информацией поделился Telegram-канал госкорпорации «Ростех».

Там пояснили, что классические бетонные укрепления действительно неплохо держат удар осколочно-фугасных боеприпасов: если мощность взрывчатки не способна обрушить перекрытия и несущие конструкции, у противника есть высокие шансы уцелеть. При этом в «Ростехе» отметили, что термобарические боеприпасы от «Солнцепеков» и других подобных систем действуют иначе.

«Однако "Солнцепеки" и "Тосочки" переворачивают такую логику с ног на голову. "Термобар" превращает неприступную крепость в ловушку за счёт долгоживущей "огнедышащей" ударной волны и резкого перепада давления», — сказали они.

В «Ростехе» объяснили, что поражающее воздействие такого оружия выражается не только в мощном ударном действии по типу тяжёлой кувалды, но и в эффекте охвата наподобие спрута: огненная смесь проникает внутрь укрытий противника, даже когда сами эти убежища внешне остаются совершенно нетронутыми и не разрушенными.

В корпорации также заострили внимание на недавно опубликованном Минобороны РФ видео. На этих кадрах бойцы расчёта ТОС-1А, входящего в 35-ю гвардейскую общевойсковую армию соединения «Восток», полностью уничтожили густую сеть подземных коммуникаций, вражеских командных центров и бетонных укреплёний, буквально сравняв их с землёй. Как считают в госкорпорации, ролик служит яркой демонстрацией тактического хода, который реализуем исключительно благодаря «Солнцепеку»: с момента применения термобарических зарядов любые фортификационные зоны противника моментально превращаются в огненное пекло, откуда нет и не может быть выхода.

Ранее в Сумской области был ликвидирован расчёт беспилотников, входивший в состав 106-й бригады территориальной обороны. Группа действовала в районе села Кружок Путивльского района. Её отличительной чертой называли возраст участников.