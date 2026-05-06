Удар по вражескому тылу: Российская армия разнесла цеха сборки дронов и склады горючего ВСУ

Подразделения Вооружённых сил России за прошедшие 24 часа нанесли удары по производственным мощностям противника: поражены цеха, где собирались беспилотники самолётного типа, а также топливные склады украинской армии. Об этом сообщает Минобороны в своём телеграм-канале.

Сообщается, что помимо этого, под огонь попали временные пункты базирования националистических формирований, расположенные в 156 районах.

В министерстве также рассказали, что цели поражались силами оперативно-тактической авиации, барражирующими боевыми дронами, ракетными войсками и ствольной артиллерией российских группировок.

Ранее в Сумской области был ликвидирован расчёт беспилотников, входивший в состав 106-й бригады территориальной обороны. Группа действовала в районе села Кружок Путивльского района. Её отличительной чертой называли возраст участников.