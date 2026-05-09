Путин на встрече с Фицо напомнил о вкладе словацких антифашистов в Победу

Словацкие борцы с фашизмом внесли свой вклад в Великую Победу. Об этом премьеру Роберту Фицо во время переговоров в Кремле сказал президент России Владимир Путин.

«Отмечу, что вклад в Великую Победу внесли и словацкие борцы с немецко-фашистскими войсками. Мы помним события Словацкого национального восстания 29 августа 1944 года», — обратил внимание президент РФ.