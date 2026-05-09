Фицо дал Путину обещание ухаживать за захоронениями солдат Красной армии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна продолжит ухаживать за захоронениями солдат Красной армии на своей территории. Заявление словацкий премьер сделал в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
«Я хочу повторно выразить обязательство Словацкой Республики, что мы будем заботиться об этих кладбищах, ухаживать за ними», — обратился к коллеге Фицо.
Он подчеркнул, что его визит в Москву связан с уважением к жертвам Второй мировой войны и памяти героев Советского Союза.
Ранее президент России Владимир Путин во время переговоров в Кремле с премьер-министром Словакии Робертом Фицо отметил вклад словацких антифашистских сил в победу во Второй мировой войне. Он также пошутил, что путь его коллеги в Москву через Чехию и ФРГ всё же лучше, чем на лошади. Дело в том, что Фицо пролетел через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию.
