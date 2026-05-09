Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

«Мы будем!» Фицо дал важное обещание Путину

Обложка © Life.ru.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна продолжит ухаживать за захоронениями солдат Красной армии на своей территории. Заявление словацкий премьер сделал в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Я хочу повторно выразить обязательство Словацкой Республики, что мы будем заботиться об этих кладбищах, ухаживать за ними», — обратился к коллеге Фицо.

Он подчеркнул, что его визит в Москву связан с уважением к жертвам Второй мировой войны и памяти героев Советского Союза.

Путин обвинил ЕС и НАТО в навязывании Фицо линии на конфронтацию

Ранее президент России Владимир Путин во время переговоров в Кремле с премьер-министром Словакии Робертом Фицо отметил вклад словацких антифашистских сил в победу во Второй мировой войне. Он также пошутил, что путь его коллеги в Москву через Чехию и ФРГ всё же лучше, чем на лошади. Дело в том, что Фицо пролетел через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию.

Милена Скрипальщикова
