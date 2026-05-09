«Мы будем!» Фицо дал важное обещание Путину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна продолжит ухаживать за захоронениями солдат Красной армии на своей территории. Заявление словацкий премьер сделал в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Я хочу повторно выразить обязательство Словацкой Республики, что мы будем заботиться об этих кладбищах, ухаживать за ними», — обратился к коллеге Фицо.

Он подчеркнул, что его визит в Москву связан с уважением к жертвам Второй мировой войны и памяти героев Советского Союза.