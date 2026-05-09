Фицо поблагодарил Путина за традиционное российское гостеприимство

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече в Кремле поблагодарил президента России Владимира Путина за традиционное российское гостеприимство. Политик подчеркнул, что от имени всей делегации выражает благодарность за приветствие и радушие.

«Уважаемый господин президент. <…> В первую очередь от имени всей словацкой делегации хочу выразить благодарность за приветствие и гостеприимство, традиционное гостеприимство в России», — сказал Фицо.