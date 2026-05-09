Россию и Словакию объединяет общая история — особенно благодаря роли советского народа в освобождении республики. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо на переговорах с президентом Владимиром Путиным в Кремле 9 мая.

«История нас чрезвычайно объединяет. И я не принимаю переворачивание исторических фактов. Я поддерживаю идею суверенной словацкой политики, которая направлена ко всем, кто заинтересован в нормальных дружественных отношениях со Словацкой Республикой», — сказал Фицо.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что рассчитывает восстановить нормальные отношения между Братиславой и Москвой, несмотря на новые политические трудности. Он уверен, что страны могут сделать шаги к налаживанию обычного диалога в ближайшее время. Фицо отметил, что Словакия по-прежнему получает из России много энергоресурсов — нефть и газ.