Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил президенту России Владимиру Путину, что их страна выполнила обязательства и восстановила военное кладбище в городе Михаловце. Фицо лично участвовал в открытии обновлённого кладбища.

«С радостью сообщаю вам, господин президент, что мы выполнили то обязательство, которое мы приняли в связи с реконструкцией военного кладбища в городе Михаловце», — сказал премьер.

Он добавил, что Словакия ухаживает за всеми захоронениями советских воинов, и любой россиянин, который приедет в Словакию, сможет в этом убедиться.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что его страна продолжит ухаживать за могилами советских солдат на своей территории. Он подчеркнул, что приехал в Москву из уважения к жертвам Второй мировой войны и в память о героях Советского Союза.