День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 11:27

Фицо сообщил Путину о восстановлении военного кладбища в Михаловце

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил президенту России Владимиру Путину, что их страна выполнила обязательства и восстановила военное кладбище в городе Михаловце. Фицо лично участвовал в открытии обновлённого кладбища.

«С радостью сообщаю вам, господин президент, что мы выполнили то обязательство, которое мы приняли в связи с реконструкцией военного кладбища в городе Михаловце», — сказал премьер.

Он добавил, что Словакия ухаживает за всеми захоронениями советских воинов, и любой россиянин, который приедет в Словакию, сможет в этом убедиться.

В Вене не смогли без ошибок подписать надгробия красноармейцев
В Вене не смогли без ошибок подписать надгробия красноармейцев

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что его страна продолжит ухаживать за могилами советских солдат на своей территории. Он подчеркнул, что приехал в Москву из уважения к жертвам Второй мировой войны и в память о героях Советского Союза.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Роберт Фицо
  • Словакия
  • День Победы
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar